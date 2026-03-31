Tây Ninh đề xuất làm đường nối Long An - Tân Ninh hơn 25.700 tỷ đồng

Ngày 31/3, thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Tây Ninh, đơn vị này đang phối hợp với tư vấn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường nối Long An - Tân Ninh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, Ban đề nghị Sở Tài chính rà soát, hoàn chỉnh các nội dung liên quan, nhất là phương án nguồn vốn và khả năng cân đối, để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trên cơ sở đó, các bước tiếp theo sẽ được triển khai nhằm sớm thực hiện dự án.

Điểm đầu của dự án sẽ giao với đường Vành đai TP Tân An (Ảnh: An Huy).

Theo báo cáo, tuyến đường dự kiến đi qua các địa bàn: Tân An, Long An, Thủ Thừa, Bình Đức, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ và Bến Cầu. Điểm đầu giao với đường Vành đai Tân An (phường Tân An), điểm cuối kết nối quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu.

Tổng chiều dài tuyến gần 75km, trong đó khoảng 4,35km trùng đường Hùng Vương (phường Long An) hiện hữu và 12,6km trùng tuyến Vành đai 4 TPHCM. Dự án còn đầu tư tuyến kết nối quốc lộ 1 tại xã Bình Đức dài hơn 2,8km; tuyến nhánh dài khoảng 22,5km, nối từ nút giao Vành đai 4 với trục chính (tại xã Bình Đức) đến khu vực giao với đường tỉnh 823 tại xã Đức Huệ.

Về quy mô, đoạn từ cầu Hùng Vương đến cuối tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, 6 làn xe, bề rộng giải phóng mặt bằng 62m. Tuyến kết nối quốc lộ 1 cũng theo tiêu chuẩn này (TCVN 4054:2005), quy mô 6 làn xe. Tuyến nhánh đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 6 làn xe.

Đường Vành đai TP Tân An, đoạn qua xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật gần 4.600 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 15.600 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí dự phòng và các khoản liên quan.

Dự án được chia thành 6 dự án thành phần, gồm 1 dự án xây dựng và 5 dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư, với diện tích thu hồi gần 500ha. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2031.

Theo UBND tỉnh, Tây Ninh được hình thành trên cơ sở hợp nhất Long An (cũ) và Tây Ninh (cũ), tạo điều kiện kế thừa lợi thế, mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. Địa phương giữ vai trò cầu nối giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tăng cường kết nối quốc tế.

Tuy nhiên, kết nối giữa hai khu vực chủ yếu phụ thuộc quốc lộ 1, quốc lộ 22 và một số tuyến đường tỉnh, trong khi năng lực khai thác còn hạn chế, thường xuyên ùn tắc, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.

Vì vậy, việc đầu tư tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong hình thành trục giao thông động lực, tăng cường liên kết nội tỉnh và liên vùng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức cạnh tranh.