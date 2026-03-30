Nam thanh niên tử vong sau tai nạn trên quốc lộ xuống cấp ở Tây Ninh

Khoảng 5h40 ngày 30/3, anh P.M.K. (26 tuổi, ngụ phường Kiến Tường) lái xe máy trên quốc lộ 62, hướng từ phường Tân An đi xã Mộc Hóa. Khi đến địa phận xã Mỹ An, xe máy va chạm với xe đầu kéo biển số 62C-183.99 chạy cùng chiều, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 62 (Ảnh: A.H.).

Sau tai nạn, tài xế xe đầu kéo lái phương tiện rời khỏi hiện trường hơn 1km. Lực lượng chức năng nhanh chóng chặn dừng phương tiện để phục vụ điều tra.

Đội CSGT đường bộ số 3, Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 26/3, trên quốc lộ 62 qua khu vực này cũng xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong sau va chạm với xe tải. Quốc lộ 62 đang xuống cấp, người dân nhiều lần kiến nghị sửa chữa tại các buổi tiếp xúc cử tri.