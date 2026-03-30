Tây Ninh ghi nhận 4 người tử vong do bệnh dại

Ngày 30/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị ghi nhận 2 ca chó mắc bệnh dại được phát hiện tại xã Hưng Điền và phường Tân Ninh.

Cùng thời gian, lực lượng chức năng ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại tại các địa phương, gồm: xã Lương Hòa, xã Hưng Điền, xã Mỹ Hạnh và phường Thanh Điền.

Lực lượng chức năng tiêm phòng bệnh dại cho chó ở Tây Ninh (Ảnh: CTV).

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch; tập trung tổ chức tiêm vaccine cho vật nuôi, kết hợp tiêu độc, khử trùng nhằm kiểm soát nguồn lây.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tăng cường, khuyến cáo người dân quản lý chặt vật nuôi, chủ động tiêm phòng đầy đủ. Các khu phố, ấp đẩy mạnh đăng tải, chia sẻ tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống bệnh dại trên cổng, trang thông tin điện tử và các kênh cộng đồng để nâng cao nhận thức.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc tổ chức tiêm phòng diện rộng là giải pháp quan trọng nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, góp phần kiểm soát và đẩy lùi bệnh dại trên địa bàn.