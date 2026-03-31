Chìm tàu trên biển, 3 người trong gia đình ở Tây Ninh tử vong

Ngày 31/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đường thủy trên vùng biển Vũng Tàu.

Các nạn nhân gồm: ông Đ.M.T. (SN 1986), bà P.T.V. (SN 1987, vợ ông T.) và Đ.M.K. (SN 2007, con ông T.).

Ông Nguyễn Thành Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân (Ảnh: T.N.).

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông T. rời Tây Ninh xuống vùng biển Vũng Tàu làm nghề đánh bắt cá.

Tối 26/3, tàu của gia đình ông T. neo đậu trên biển Vũng Tàu thì bất ngờ gặp nạn, chìm xuống biển, khiến cả 3 người mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án tìm kiếm xuyên đêm.

Thi thể bà V. được tìm thấy ngay trong đêm xảy ra tai nạn. Đến các ngày 28-29/3, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể ông T. và con trai. Các nạn nhân được hỗ trợ đưa về quê nhà tại xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) để lo hậu sự.

Sau vụ việc, UBND xã Thuận Mỹ đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Ông Nguyễn Thành Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ đã đến chia sẻ, động viên gia đình vượt qua đau thương; đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, theo dõi, hỗ trợ kịp thời để gia đình sớm ổn định tinh thần và kinh tế. Đoàn công tác đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình, giúp thân nhân các nạn nhân vơi bớt khó khăn trước mắt.