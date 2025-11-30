Tây Ninh lập đề án gần 1.000 tỷ đồng nâng cấp cửa khẩu Mộc Bài

Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh vừa trình UBND tỉnh đề án Phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030, nhằm nâng cấp đồng bộ Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Đề án đặt mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu, khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, thiếu kết nối, gây ngập úng và ùn tắc.

Việc nâng cấp hướng tới xây dựng Mộc Bài xứng tầm cửa khẩu quốc tế lớn nhất khu vực phía Nam, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, hành khách, tăng năng lực phục vụ xuất nhập cảnh và thúc đẩy thương mại, dịch vụ.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở Tây Ninh (Ảnh: H.Đ.).

Tổng mức đầu tư đề án là 995,6 tỷ đồng, dự kiến bố trí từ ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn 2026-2030. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 850 tỷ đồng, còn lại là vốn địa phương và nguồn thu phí hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu.

Dự án gồm 3 hợp phần chính. Hợp phần lớn nhất là mở rộng tuyến đường kết nối từ cao tốc TPHCM - Mộc Bài đến cửa khẩu quốc tế, với tổng mức đầu tư hơn 626 tỷ đồng. Hạng mục này gồm khoảng 3,7km đường nối từ giao điểm với cao tốc đến cửa khẩu, cùng 0,75km từ cột mốc 171 đến đường 51 trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Hợp phần thứ hai là nâng cấp, mở rộng trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Mộc Bài và cải tạo cảnh quan khu vực cột mốc 171, với kinh phí khoảng 260 tỷ đồng. Công trình nhằm giảm ùn tắc, tăng khả năng kiểm soát lưu thông và cải thiện hình ảnh cửa khẩu.

Hợp phần cuối là xây dựng tuyến kênh thoát nước dài 3,53km, kinh phí hơn 108 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ.

Đề án đang được UBND tỉnh Tây Ninh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công cuối năm 2026, hoàn thành vào năm 2030.

Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Mộc Bài được xây dựng từ năm 2004 và hiện quá tải so với nhu cầu thực tế. Việc nâng cấp hạ tầng được kỳ vọng tạo diện mạo hiện đại cho khu vực cửa khẩu, thu hút đầu tư thứ cấp, phát triển mạnh logistics và đô thị cửa khẩu thời gian tới.