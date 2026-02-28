Tây Ninh sẽ đưa trung tâm hành chính về Đức Hòa - Hậu Nghĩa

Ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã ký ban hành Quyết định 2968/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch xác định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính, phát huy tiềm năng, lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo nền tảng để Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Một góc xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Một điểm đáng chú ý trong quy hoạch được điều chỉnh là việc định hướng khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, logistics của tỉnh.

Việc điều chỉnh được thực hiện phù hợp với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, các quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức không gian phát triển.

Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền của tỉnh với diện tích hơn 8.536km2. Tây Ninh được xác định là cửa ngõ phía Tây của vùng Đông Nam Bộ, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa khu vực phía Nam với Campuchia, tiểu vùng sông Mê Kông và khu vực Đông Nam Á.

Việc tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh sẽ được triển khai theo mô hình 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới.

Ba vùng kinh tế - xã hội được định hình nhằm phát huy lợi thế từng khu vực, gồm: vùng phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị hỗ trợ quá trình mở rộng của TPHCM; vùng kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái gắn với khu vực biên giới phía Tây; vùng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế xanh gắn với Hồ Dầu Tiếng và khu vực phía Bắc của tỉnh.

Ba trung tâm phát triển gồm: Tân Ninh - Long Hoa là trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ; Trung tâm Tân An - Long An phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại; Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, logistics của tỉnh.

Hệ thống 6 hành lang kinh tế gắn với các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ quan trọng, tạo trục kết nối liên vùng, liên tỉnh, kết nối với các đầu mối giao thông lớn như: sân bay Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Hiệp Phước.

Ba trục động lực và vành đai biên giới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường liên kết trong và ngoài tỉnh.