Tây Ninh xin không nhận thêm cao tốc Đức Hòa - Mỹ An

Liên quan đến việc đầu tư cao tốc Đức Hòa - Mỹ An, Bộ Xây dựng đã trao đổi với UBND tỉnh Tây Ninh theo hướng để tỉnh này đảm nhiệm vai trò chủ quản triển khai dự án như kết luận của Thủ tướng.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản dự án này.

Cao tốc Đức Hòa - Mỹ An thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo lý giải của địa phương, Tây Ninh đang tập trung nguồn lực cho nhiều dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030 như Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, đường tỉnh 827E, đường Tân An - Bình Hiệp, trục động lực Đức Hòa, đường kết nối hành lang công nghiệp đô thị Mộc Bài - Xuyên Á…

Do đó, địa phương không đủ nguồn nhân lực để tiếp nhận, quản lý thêm dự án cao tốc Đức Hòa - Mỹ An.

Ngoài ra, dự án này có quy mô lớn, phải trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong khi đó, Tây Ninh chưa có nhiều kinh nghiệm phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện thủ tục thẩm định và phê duyệt, nên khó bảo đảm tiến độ.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản thống nhất đề xuất giao UBND tỉnh Tây Ninh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Bộ Xây dựng cho biết, việc tỉnh Tây Ninh đề xuất giao Bộ này làm cơ quan chủ quản là khác với định hướng theo kết luận của Thủ tướng và vượt thẩm quyền xử lý của Bộ.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để sớm hoàn thiện thủ tục xác định cơ quan chủ quản triển khai dự án cao tốc Đức Hòa - Mỹ An.