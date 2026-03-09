Tây Ninh xin không nhận thêm cao tốc Đức Hòa - Mỹ An
(Dân trí) - Bộ Xây dựng vừa xin ý kiến Thủ tướng về việc xác định cơ quan chủ quản thực hiện dự án cao tốc Đức Hòa - Mỹ An, sau khi tỉnh Tây Ninh đề xuất không nhận vai trò này.
Liên quan đến việc đầu tư cao tốc Đức Hòa - Mỹ An, Bộ Xây dựng đã trao đổi với UBND tỉnh Tây Ninh theo hướng để tỉnh này đảm nhiệm vai trò chủ quản triển khai dự án như kết luận của Thủ tướng.
Tuy nhiên, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản dự án này.
Theo lý giải của địa phương, Tây Ninh đang tập trung nguồn lực cho nhiều dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030 như Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, đường tỉnh 827E, đường Tân An - Bình Hiệp, trục động lực Đức Hòa, đường kết nối hành lang công nghiệp đô thị Mộc Bài - Xuyên Á…
Do đó, địa phương không đủ nguồn nhân lực để tiếp nhận, quản lý thêm dự án cao tốc Đức Hòa - Mỹ An.
Ngoài ra, dự án này có quy mô lớn, phải trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong khi đó, Tây Ninh chưa có nhiều kinh nghiệm phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện thủ tục thẩm định và phê duyệt, nên khó bảo đảm tiến độ.
Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản thống nhất đề xuất giao UBND tỉnh Tây Ninh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.
Bộ Xây dựng cho biết, việc tỉnh Tây Ninh đề xuất giao Bộ này làm cơ quan chủ quản là khác với định hướng theo kết luận của Thủ tướng và vượt thẩm quyền xử lý của Bộ.
Vì vậy, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để sớm hoàn thiện thủ tục xác định cơ quan chủ quản triển khai dự án cao tốc Đức Hòa - Mỹ An.
Theo Bộ Xây dựng, dự án cao tốc Đức Hòa - Mỹ An thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02) theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Tuyến dài khoảng 74km, quy mô quy hoạch 6 làn xe; dự kiến đầu tư trước năm 2030 nhằm tăng cường kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
Quá trình nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã giao Ban Quản lý dự án (PMU) Mỹ Thuận lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy phạm vi dự án dài khoảng 66,2km, đi qua địa bàn hai tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp.
Giai đoạn đầu, dự án sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe, có dải dừng xe khẩn cấp liên tục. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 28.300 tỷ đồng.