Taxi va chạm xe tải, nam hành khách tử vong

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và taxi khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường tránh Đông Buôn Ma Thuột đoạn qua xã Hòa Phú (Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Tân Tân).

Khoảng 4h10 cùng ngày, ông P.T.T. (35 tuổi, trú tại xã Ea Na, Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29E-219.xx lưu thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột hướng về xã Hòa Phú.

Khi tài xế xe tải di chuyển đến nút giao đường tránh Đông Buôn Ma Thuột và tỉnh lộ 2 (địa bàn thôn Bình An, xã Hòa Phú) bất ngờ va chạm với taxi mang biển kiểm soát 50H-473.xx, do tài xế T.Đ.T. (31 tuổi, trú tại xã Ea Na) điều khiển, chở theo ông L.V.D. (62 tuổi, trú tại Thanh Hóa) đang trên đường đi thăm người thân.

Hậu quả, ông D. tử vong, tài xế taxi bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe tải điều khiển phương tiện không giảm tốc độ tại khu vực giao nhau.