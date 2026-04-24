Tài xế điều khiển ô tô vượt đèn đỏ đường sắt

Ngày 24/4, thông tin từ một cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho hay đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Đ.V.Đ. (SN 1976, trú tại tỉnh Hưng Yên) về hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng.

Tài xế cố tình vượt đèn đỏ rào chắn đường sắt ở Nghệ An (Video: Nguyễn Hòa).

Nguồn tin cho biết lúc 1h4 ngày 20/4, tại đường ngang có cảnh báo tự động km276+351, khu gian chợ Sỹ - Mỹ Lý, thuộc địa phận xã Đức Châu (Nghệ An), ô tô mang biển kiểm soát 17H-048.48 do ông Đ. điều khiển đã cố tình vượt qua đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ và chuông cảnh báo đang hoạt động.

Hành vi vi phạm khiến cần chắn tự động D1 bị va chạm, cong vênh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế.

Bất chấp đèn đỏ đường sắt, tài xế ô tô cố tình vượt khiến cần chắn bị cong (Ảnh: Cắt từ clip).

Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng theo quy định.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua đường ngang đường sắt cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và hệ thống cần chắn.