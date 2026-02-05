Taxi công nghệ chiếm làn xe máy trên cầu ở TPHCM

Ngày 5/2, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh taxi chạy vào làn dành cho xe máy trên cầu Bình Lợi (TPHCM). Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 3/2.

Hình ảnh từ clip cho thấy, tài xế lái taxi công nghệ mang biển số 50H-769.xx lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất. Khi lên cầu Bình Lợi, tài xế bất ngờ cho xe chạy vào làn xe máy.

Taxi chạy vào làn xe máy trên cầu Bình Lợi vào ngày 3/2 (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào sáng 30/1, một tài xế chạy taxi công nghệ mang biển số 50H-572.xx cũng có hành vi tương tự tại khu vực này. Toàn bộ diễn biến của hai vụ việc đều được camera hành trình của phương tiện phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Dưới các bài đăng, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của các tài xế. “Làn đường nhỏ, có biển cấm nhưng các tài xế vẫn phớt lờ. Mỗi lần ô tô chạy vào gần như chiếm hết phần đường của người đi xe máy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”, một người dân bình luận.

Liên quan vụ việc, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang xác minh, mời các tài xế liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.