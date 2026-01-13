Truy tìm tài xế lái ô tô ngược chiều, ép xe máy qua làn ô tô ở TPHCM

Ngày 13/1, Phòng CSGT, Công an TPHCM đang xác minh một tài xế lái ô tô chạy ngược chiều trên đường ĐT 747B.

Tài xế lái ô tô chạy ngược chiều trên đường ĐT 747B (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế lái chiếc ô tô màu đen chạy ngược chiều trong làn xe máy và kéo bụi mù mịt khiến người đi đường khiếp vía.

Qua xác minh của Dân trí, vụ việc xảy ra lúc 16h10 ngày 12/1, trên đường ĐT 747B, khu phố Bình Khánh, phường Tân Hiệp (trước đây thuộc phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Anh Nguyễn Quang Linh, người quay clip, cho biết, tài xế điều khiển ô tô chạy ngược chiều một đoạn hàng trăm mét. Phương tiện này chạy trên làn xe máy, ép người dân phải chạy qua làn ô tô.

“Chiếc ô tô chạy ngược chiều một đoạn rất dài, tôi đi ở bên kia đường bức xúc nên đã quay phim lại. Tài xế sau đó cho xe rẽ vào con hẻm gần Bệnh viện Đa khoa An Phước Sài Gòn”, anh Linh kể.

Vụ việc đang được Đội CSGT số 1 (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Tân Hiệp vào cuộc xác minh.