Tàu tuần tra Akitsushima của Nhật Bản thăm thành phố Đà Nẵng

Ngày 19/1, tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 60 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng kéo dài 5 ngày.

Tàu Akitsushima do Chuẩn Đô đốc Takahashi Toru làm trưởng đoàn. Trong thời gian thăm thành phố đến ngày 23/1, nhóm chỉ huy tàu Akitsushima sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Vùng Cảnh sát biển 2 và một số cơ quan, đơn vị.

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cập cảng Tiên Sa vào ngày 19/1 (Ảnh: Hoài Sơn).

Các sĩ quan, thủy thủ tàu cũng tham quan, tìm hiểu các địa điểm du lịch, văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, chuyến thăm của đoàn tàu tại thành phố Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Chỉ huy Tàu Akitsushima chào xã giao đoàn đại biểu đón tiếp tại cảng Tiên Sa (Ảnh: Hoài Sơn).

Tàu tuần tra cỡ lớn Akitsushima (PLH32) có chiều dài 150m, rộng khoảng 17m, lượng giãn nước 6.500 tấn, có khả năng mang theo đồng thời 2 trực thăng.

Tàu được trang bị 2 khẩu pháo 20mm và 2 khẩu pháo 40mm, phục vụ nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an ninh, an toàn trên biển