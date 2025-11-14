Tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp thăm thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp, do Trung tá Wallerand Faivre D’Arcier làm chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố từ ngày 14/11 đến ngày 19/11.

Tham dự lễ đón có đại diện Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

Tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp, cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng ngày 14/11 (Ảnh: A Núi).

Tàu tuần dương Prairial chở theo 93 thủy thủ đoàn. Trong thời gian lưu lại, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân.

Thủy thủ đoàn cũng giao lưu chuyên môn, thể thao với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam và tham quan một số điểm văn hóa địa phương.

Chỉ huy tàu tuần dương Prairial chào xã giao lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp dài 93,5m, ngang khoảng 14m, tải trọng gần 3.000 tấn. Tàu được trang bị pháo, trực thăng cơ động phía đuôi tàu.

Trước đó, vào tháng 4/2024, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cùng 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn do Trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy cập cảng Tiên Sa, thăm thành phố Đà Nẵng.