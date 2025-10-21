Hơn 18 giờ vượt sóng cứu ngư dân bị hôn mê sâu trên biển

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết Đồn Biên phòng Cảng Quy Nhơn đã tiếp nhận ngư dân Phan Văn Tính (50 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) bị tai nạn lao động trên biển, mất máu và hôn mê sâu, để đưa đi cấp cứu.

Trước đó lúc 16h ngày 19/10, tàu QNa-91892TS do ngư dân Phạm Trinh (trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm chủ đang khai thác hải sản ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 323 hải lý thì có một thuyền viên bị nạn.

Tàu SAR 631 đưa thuyền viên về cầu cảng Hải đoàn Biên phòng 48, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Cường - Bộ đội Biên phòng Gia Lai).

Trong lúc hạ thúng xuống biển hành nghề câu mực, thuyền viên Phan Văn Tính bị tai nạn, mất máu nhiều và hôn mê bất tỉnh. Thuyền trưởng nhanh chóng thông báo cho gia đình và liên hệ với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực II đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận thông tin, trung tâm đã điều động tàu SAR 631 khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu ngư dân bị nạn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi cơn bão Fengshen nên tàu SAR 631 di chuyển rất chậm.

Khoảng 10h40 ngày 20/10, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu QNa-91892TS, cấp cứu tại chỗ, sau đó đưa lên tàu SAR 631 để chăm sóc y tế tích cực, đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền để điều trị.

Đến 20h cùng ngày, nạn nhân đã được tàu SAR 631 đưa về Hải đoàn Biên phòng 48 (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) an toàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Hải đoàn Biên phòng 48, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục tiếp nhận, đưa ngư dân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai theo dõi, điều trị. Nhờ kịp thời cấp cứu, bệnh nhân bước đầu đã qua được cơn nguy kịch.