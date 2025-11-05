Khẩn cấp điều tàu ra đảo Cù Lao Chàm đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu

Ngày 5/11, UBND xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã báo cáo đề nghị hỗ trợ phương tiện chở bệnh nhân cấp cứu tại đảo Cù Lao Chàm.

Trước đó, lúc 6h cùng ngày, Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp tiếp nhận bệnh nhân H.T.N. (72 tuổi, trú tại thôn Bãi Làng) trong tình trạng lên cơn hen nặng, suy hô hấp, khó thở, có nhiều bệnh nền cần chuyển tuyến để thực hiện cấp cứu.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố điều động tàu ra xã đảo Tân Hiệp để chở bệnh nhân vào đất liền cấp cứu (Ảnh: Tam Thanh).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) tại khu vực vùng biển Cù Lao Chàm có sóng lớn, các phương tiện tại chỗ không đủ điều kiện để chuyển bệnh nhân vào đất liền cấp cứu.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh trong trường hợp khẩn cấp, UBND xã đã đề nghị Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố hỗ trợ phương tiện chuyên dụng để chuyển bệnh nhân vào đất liền cấp cứu.

Thông tin từ cơ quan chức năng, lúc 8h40 cùng ngày, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã điều động tàu Hải đội Biên phòng 2 Sơn Trà ra xã đảo Tân Hiệp để chở bệnh nhân vào đất liền cấp cứu.