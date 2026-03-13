Tàu không người lái dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 13/3, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận một tàu gỗ không người đã được người dân địa phương phát hiện dạt vào bờ biển thôn Thử Luật, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị vào lúc 9h cùng ngày.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định con tàu treo cờ Việt Nam, có chiều dài 15m, rộng 4m và cao 5m.

Con tàu dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa Tùng).

Đáng chú ý, tàu không có số hiệu và bị hư hỏng nặng ở phần mũi và sàn. Trên tàu không có người, cũng không có thiết bị, máy móc hay ngư lưới cụ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành lập biên bản vụ việc.

Con tàu đã được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và thông báo rộng rãi để tìm chủ sở hữu.