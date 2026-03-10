Tàu hải quân lên đường ứng cứu tàu cá cùng 36 ngư dân đang trôi dạt

Tối 10/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông tin, tàu HQ 950 đã xuất bến từ đảo Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa) đi ứng cứu tàu cá QNg 90459TS bị hỏng máy trôi dạt trên biển.

Khoảng 16h ngày 10/3, tàu cá QNg 90459TS ở vùng biển cách đảo Hòn Tre khoảng 28 hải lý. Tàu chưa khắc phục được sự cố động cơ nên vẫn đang thả trôi, sức khỏe 36 ngư dân trên tàu ổn định.

Tàu SAR 273 lai dắt tàu cá QNg 95157TS về đất liền (Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam).

Hiện lực lượng trên tàu HQ 950 đã liên lạc được với thuyền viên tàu cá QNg 90459TS để hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong khi chờ được ứng cứu. Khu vực biển nơi tàu QNg 90459TS trôi dạt có gió cấp 5-6, sóng cao 2-3m đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, tàu cá QNg 95157TS cũng bị hỏng máy trên biển đã được tàu SAR 273 lai dắt vào bờ an toàn.

Như Dân trí phản ánh, tàu QNg 95157TS do ông Bùi Minh Long (36 tuổi, trú tại xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 34 ngư dân hành nghề câu mực xà.

Tối 5/3, tàu bị hỏng máy buộc phải thả trôi tự do trên biển. Lúc 16h50 ngày 8/3, tàu cá QNg 95157TS trôi trên vùng biển cách tỉnh Khánh Hòa khoảng 100 hải lý.

Tàu QNg 90459TS do ngư dân Ngô Văn Cần (54 tuổi, trú tại xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng có 36 ngư dân. Tàu này xuất bến ngày 28/2, đến ngày 6/3 tàu bị hỏng máy giữa biển. Sau khi sửa chữa tạm thời, các ngư dân cho tàu chạy vào bờ.

Sáng 9/3, tàu tiếp tục bị hỏng máy và không thể khắc phục nên buộc phải thả trôi tự do tại khu vực cách bờ biển tỉnh Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 40 hải lý.