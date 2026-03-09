Hai tàu cá với 70 ngư dân trôi dạt trên biển

Ngày 9/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lực lượng chức năng đang tổ chức phương án ứng cứu 2 tàu cá của ngư dân xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị hỏng máy phải thả trôi trên biển.

Hai tàu cá gặp sự cố là tàu mang số hiệu QNg 95157TS và tàu QNg 90459TS. Trong đó, tàu QNg 95157TS do ông Bùi Minh Long (36 tuổi, trú tại xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 34 ngư dân hành nghề câu mực xà.

Tàu câu mực của ngư dân xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) neo đậu tại bến (Ảnh: Quốc Triều).

Tối 5/3, tàu bị hỏng máy buộc phải thả trôi tự do trên biển. Lúc 16h50 ngày 8/3, tàu cá QNg 95157TS đang trôi trên vùng biển cách tỉnh Khánh Hòa khoảng 100 hải lý.

Tàu QNg 90459TS do ngư dân Ngô Văn Cần (54 tuổi, trú tại xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng. Tàu có 36 thuyền viên, xuất bến ngày 28/2, đến ngày 6/3 bị hỏng máy giữa biển.

Sau khi sửa chữa tạm thời, thuyền trưởng điều khiển tàu chạy vào bờ. Tuy nhiên, sáng 9/3, tàu tiếp tục bị hỏng máy không thể khắc phục nên buộc phải thả trôi tự do tại khu vực cách bờ biển tỉnh Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 40 hải lý.