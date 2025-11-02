Tàu chở hơn 170.000 tấn quặng sắt mắc cạn, nguy cơ chìm trên biển Dung Quất

Ngày 2/11, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, tàu STAR BUENO chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Nam Phi đến cảng Dung Quất bị mắc cạn, có nguy cơ chìm. 22 thuyền viên trên tàu hiện an toàn.

Khoảng 18h ngày 25/10, tàu STAR BUENO thả neo tại vùng biển Dung Quất chờ hướng dẫn vào cảng. Lúc này các thuyền viên phát hiện mỏ neo mạn trái gặp sự cố khiến tàu bị sóng đánh trôi dạt rồi mắc cạn.

Sóng lớn khiến nước tràn vào 3 khoang của tàu STAR BUENO (Ảnh: Cao Huyền).

Sáng 29/10, tàu STAR BUENO tự nổi trở lại tuy nhiên nước đã tràn vào hầm số 1, 5 và 7. Vùng biển Dung Quất đang có gió cấp 5-6, sóng cao 2-3m dẫn đến nguy cơ tàu bị chìm.

Trong sáng 2/11, các đơn vị cứu hộ đã sử dụng máy bơm công suất lớn để đưa nước từ các khoang tàu ra ngoài, ngăn ngừa sự cố xảy ra.