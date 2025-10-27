Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng và 8 thuyền viên bị chìm trên biển

Trưa 27/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, thành phố Huế, xác nhận thông tin tàu Thái Hà 8888 chở theo 5.900 tấn xi măng đã bị chìm tại vùng biển ngoài khơi Lăng Cô.

Toàn bộ 8 thuyền viên trên tàu đã được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn tại thành phố Đà Nẵng vào sáng cùng ngày.

Tàu hàng Thái Hà thời điểm chưa gặp nạn (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Trước đó, vào lúc 0h30 ngày 27/10, tàu Thái Hà 8888 chở xi măng, xuất phát từ Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đi cảng Vân Phong (Khánh Hòa), khi đến vùng biển thuộc địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, gặp sóng to và gió mạnh, tàu bị chìm cách hòn Sơn Chà khoảng 2 hải lý về phía Bắc.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đông cùng 7 thuyền viên đã quyết định rời tàu, mặc áo phao, xuống bè nổi thoát nạn.

Đến 3h20 cùng ngày, tàu Long Sơn 38 phát hiện, hỗ trợ đưa các thuyền viên nêu trên vào bờ an toàn tại thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, trước khi rời tàu, các thuyền viên chưa kịp đóng van khóa 15.000 lít dầu DO.

Cơ quan chức năng đang theo dõi nguy cơ rò rỉ nhiên liệu để có biện pháp ứng phó môi trường nếu cần thiết.

Các lực lượng chức năng của thành phố Huế đang phối hợp Bộ đội Biên phòng và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng) xác định vị trí tàu chìm, đánh giá hiện trường và triển khai các phương án trục vớt con tàu gặp nạn.