Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, miền Bắc trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/10, khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 20h ngày 26/10, cục bộ có nơi trên 150mm như: trạm đỉnh Bạch Mã (Huế) 526mm, trạm Trà Dơn (Đà Nẵng) 474.2mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 413mm,…

Dự báo từ ngày 27 đến 28/10, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo đêm 28/10 và ngày 29/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 26/10, lũ trên các sông ở thành phố Huế, sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên, mực nước các sông khác từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động.

Chiều 26/10, trên địa bàn thành phố Huế có mưa to đến rất to (Ảnh: Vi Thảo).

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở thành phố Huế dao động ở mức báo động 3.

Dự báo từ nay đến 29/10, trên các sông ở Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3.

Do nước lũ lên cao có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở những địa phương này.

Lũ trên sông cũng gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 27/10, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.