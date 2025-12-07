Tàu cá TPHCM chở 4 ngư dân chìm ở cảng Hòn La

Ngày 7/12, Đồn Biên phòng Roòn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận khoảng 6h cùng ngày, tàu cá BV-93600TS do ông Thái Quốc Toàn (SN 1981, trú tại xã Long Hải, TPHCM) làm thuyền trưởng bị chìm ở khu vực cảng Hòn La.

Đồn Biên phòng Roòn đã triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận tàu cá gặp nạn để cứu hộ. Rất may sau khi tàu cá chìm, 4 ngư dân gặp nạn được thuyền viên tàu BV-93601TS ứng cứu an toàn.

Khu vực tàu cá bị chìm (Ảnh: Hoài Nam).

Ngư dân gặp nạn được cán bộ biên phòng kiểm tra sức khỏe, đưa về bờ và hỗ trợ lên phương án trục vớt con tàu.

Theo nhà chức trách, tàu cá gặp nạn làm thủ tục xuất bến tại cảng cá Mũi Ông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị ngày 6/12. Tàu ra neo đậu ở vùng biển trước cảng Hòn La chờ ra khơi thì gặp sự cố phá nước dẫn đến chìm.