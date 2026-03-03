Chuyện “trốn vợ” ra khơi của ngư dân hơn 10 lần vượt sóng dữ cứu người

Hành trình cứu người giữa biển cả

Anh Võ Văn Dũng (SN 1975), ngư dân ở khu phố 6, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, được biết đến là người hùng thầm lặng với hàng loạt “chiến tích” cứu người trên biển suốt một thập kỷ qua. Với dáng người nhỏ, nước da sạm nắng và nụ cười hiền, anh Dũng luôn khiêm tốn về những hành động dũng cảm của mình.

Lần đầu tiên anh Dũng tham gia cứu người là vào năm 2014, khi tàu hàng Phú Linh 89 với 5 thuyền viên gặp sự cố, mắc kẹt ở cửa biển Cửa Việt trong áp thấp nhiệt đới. Không chần chừ, anh Dũng cùng hai người dân khác đã dùng thuyền đánh cá tiếp cận, ứng cứu.

Ngư dân Võ Văn Dũng (Ảnh: Nhật Anh).

Cuộc giằng co với sóng dữ kéo dài, thuyền chao đảo, máy móc trục trặc, nhưng nhờ kinh nghiệm và lòng dũng cảm, nhóm anh Dũng đã đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn.

“Sóng dập dềnh, nước tràn cả vào khoang, thuyền chao như muốn lật. Lúc đó máy còn trục trặc giữa chừng, chật vật mãi mới sửa được. Sau chuyến đi ấy, thuyền hỏng nặng không sử dụng được nữa. Với tôi, còn người là còn tất cả, thấy họ gặp nạn trên biển, không ra cứu chẳng đành”, anh Dũng chia sẻ.

Từ đó đến nay, anh Dũng đã có hơn 10 lần tham gia ứng cứu các vụ tai nạn trên biển Cửa Việt, từ thuyền đánh cá nhỏ đến tàu hàng lớn. Gần đây nhất, vào ngày 28/9/2025, khi 2 tàu cá BV-4670TS và BV-0042TS với 11 thuyền viên chết máy giữa bão Bualoi, anh Dũng đã nhanh chóng cùng một ngư dân và cán bộ công an ra khơi.

"Với tôi, còn người là còn tất cả, thấy họ gặp nạn trên biển, không ra cứu chẳng đành”, anh Dũng tâm sự (Ảnh: Nhật Anh).

Sau gần 2 giờ vật lộn với sóng dữ, nhóm anh Dũng đã cứu 7 ngư dân từ tàu BV-4670TS. Tuy nhiên, do gió to, sóng lớn, 2 ngư dân trên tàu BV-0042TS không thể cứu được, điều này vẫn khiến anh Dũng day dứt.

“Trốn vợ” ra khơi cứu người

Chị Võ Thị Hạnh (SN 1977), vợ anh Dũng, luôn thấp thỏm mỗi khi chồng ra khơi cứu hộ. Dù biết chồng dày dạn kinh nghiệm, chị vẫn lo lắng trước sự khắc nghiệt của biển cả.

“Không ít lần tham gia cứu hộ, sợ tôi lo nên anh “trốn vợ” đi. Tôi biết tin, chạy ra biển anh đã ở tít ngoài khơi. Tôi giận cũng có giận, vì anh cứ liều mình. Nhưng tôi biết tính chồng, có cản cũng không được. Thấy chồng trở về, ướt sũng, mệt rã rời nhưng ánh mắt vẫn sáng lên vì cứu được người, tôi vừa thương, vừa tự hào”, chị Hạnh tâm sự.

Con thuyền nhỏ của nhóm anh Dũng tiếp cận, cứu hộ thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển Cửa Việt tháng 9/2025 (Ảnh: Nhật Anh).

Anh Dũng chỉ cười và nói: “Nói trước vợ lại lo, thôi cứ đi đã, về rồi xin lỗi sau, lúc cấp bách, cứu người mới là điều quan trọng nhất”.

Một trong những cuộc giải cứu đáng nhớ nhất mà anh Dũng tham gia là vụ tàu hàng Vietship 01 vào tháng 10/2020. Tàu này với 12 thuyền viên bị nước lũ cuốn trôi và mắc cạn cách bờ khoảng 1km. Biển động mạnh, một thuyền gỗ địa phương ra ứng cứu đã bị lật. Với kinh nghiệm và sự thông thạo luồng lạch, anh Dũng tình nguyện tham gia đội cứu hộ.

Anh Dũng các thành viên nhóm cứu hộ dùng dùng thuyền tiếp cận tàu hàng Vietship 01 gặp nạn năm 2020 (Ảnh: Hạnh Võ).

Chiều 10/10/2020, anh Dũng cùng một ngư dân và thành viên đội cứu hộ đã rẽ sóng ra khơi. Khi cách tàu gặp nạn khoảng 1,5m, anh Dũng không may bị sóng đánh rơi xuống biển, bị thương ở chân do va vào chân vịt.

“Vừa rơi xuống nước là sóng nhấn chìm ngay, không kịp thở, nước mặn tràn vào mũi, miệng. Chật vật một lúc tôi mới ngoi lên được, làm chủ tình hình, may là chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi chưa chìm. Tôi cố bơi lại, bám vào thuyền nghỉ một chút cho lại sức rồi tiếp tục việc tiếp cận tàu hàng”, anh Dũng kể lại.

Đội của anh Dũng đã cứu được 2 thuyền viên kiệt sức và chuyển lương thực tiếp tế lên tàu. Cuộc giải cứu kéo dài sang ngày hôm sau, với sự hỗ trợ của đặc công nước và trực thăng không quân, toàn bộ thuyền viên được đưa vào bờ an toàn.

Những tấm bằng khen, giấy khen là niềm động viên tinh thần, ghi nhận những đóng góp của của anh Dũng trong công tác cứu nạn, cứu hộ (Ảnh: Nhật Anh).

Với sự dũng cảm và tinh thần dấn thân, anh Dũng đã nhiều lần được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương. Vợ chồng anh Dũng có 3 người con, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào nghề biển và lao động tự do.

“Tôi và các con rất tự hào về anh Dũng. Các cháu xem tin tức, thấy nhắc đến bố có hành động dũng cảm, cứu người gặp nạn là vui lắm. Chồng tôi ít nói về những nguy hiểm mình trải qua, chỉ bảo cứu được người là mừng rồi. Nếu có tàu gặp nạn, tôi tin anh ấy lại tiếp tục ra khơi ứng cứu”, chị Hạnh trải lòng.

Chị Hạnh luôn tự hào về người chồng Võ Văn Dũng (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt, đánh giá cao anh Dũng là một ngư dân giàu kinh nghiệm, thông thạo luồng lạch và luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn.

“Trong điều kiện sóng to, gió lớn, việc tự nguyện đưa phương tiện ra hỗ trợ cứu người là hành động rất dũng cảm, dấn thân. Anh Dũng cùng các ngư dân địa phương đã góp sức cứu sống nhiều thuyền viên gặp nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản”, ông Thông khẳng định.