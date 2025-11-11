Ba người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt đều không phải ngư dân

Ngày 11/11, thông tin từ UBND đặc khu Lý Sơn, 3 người dân Lý Sơn trôi dạt trên biển suốt 2 ngày khi bão Kalmaegi đang hoành hành dữ dội, đang được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc sức khỏe đề phòng các biến chứng có thể xảy ra, do trôi dạt trên biển quá lâu trong điều kiện đói và khát.

Thời điểm anh Sanh và ông Quang chèo thúng ra biển cứu người tự tử (Ảnh cắt từ clip).

Một thông tin đáng chú ý là cả 3 người bị trôi dạt trong điều kiện biển động dữ dội do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13) không phải ngư dân.

Anh D.Q.C. (44 tuổi, người nhảy xuống biển) tham gia điều hành việc kinh doanh vận tải cùng gia đình tại đặc khu Lý Sơn; anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) là nhân viên Ban quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi và ông Phan Duy Quang (47 tuổi) là nhân viên bảo vệ.

Theo ngư dân Nguyễn Chí Thạnh (đặc khu Lý Sơn), có nhiều ngư dân Lý Sơn trôi dạt trên biển 2-3 ngày sau đó được cứu sống. Bản thân ông Thạnh cũng từng gặp nạn và trôi dạt suốt 18 giờ.

“Ngư dân chúng tôi đi biển hàng chục năm nên có kinh nghiệm sinh tồn nếu chẳng may gặp nạn. Riêng 3 người vừa rồi không phải ngư dân vậy mà họ vẫn sống sót là điều thật sự kỳ diệu”, ông Thạnh nói.

Ông Thạnh cho biết, bản thân ông khi gặp nạn đã bám vào phần mũi tàu còn nhô lên trên mặt biển. Điều này giúp ông đủ sức để đợi người đến ứng cứu.

Anh Sanh đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Trong trường hợp 3 người trôi dạt vừa qua, họ bị sóng đánh lật thúng rồi lạc mất nhau. Khi lao ra biển cứu anh C., ông Quang và anh Sanh đều mặc áo phao. Không những vậy, 2 người này còn mang theo áo phao cho anh C.. Chính vì có áo phao nên họ có thể thả trôi trên biển trong thời gian dài.

Những người này còn biết cách uống nước biển từng ngụm nhỏ, ăn một ít hải sản sống, rong biển để giữ sức. Đây là những kỹ năng cần thiết để có thể sinh tồn nếu chẳng may gặp nạn trên biển.

Như Dân trí phản ánh, chiều 6/11, anh D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử. Lúc này vùng biển Lý Sơn có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi.

Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang cùng anh Lê Văn Sanh dùng thúng câu ra biển cứu anh C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thúng câu bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.

Nhiều tàu thuyền của lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân nhưng bất thành. Bộ Quốc phòng điều động trực thăng tham gia tìm kiếm cũng không có kết quả.

Đến sáng 8/11, ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu sống. Chiều cùng ngày, anh Lê Văn Sanh và anh D.Q.C. được ứng cứu thành công. Cả 3 người được phát hiện trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn 40-50 hải lý.