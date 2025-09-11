Tàu cá bốc cháy dữ dội trên sông Nhật Lệ giữa trưa

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 11/9, tại khu vực bến đậu thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị).

Con tàu bị cháy mang số hiệu QB 91866 TS của anh H.C. (SN 1992, trú tại thôn Hà Thôn). Thời điểm trên, người dân phát hiện khói, lửa bùng phát trên tàu rồi nhanh chóng lan rộng, bốc cháy dữ dội.

Con tàu bốc cháy dữ dội trên sông (Ảnh: Đức Trí).

Nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng và lực lượng phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân dập lửa, cứu tàu. Công tác chữa cháy gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng và trên tàu chứa nhiều vật dụng dễ cháy.

Đến khoảng 13h10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng con tàu cùng nhiều ngư lưới cụ bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.