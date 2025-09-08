Phát hiện thi thể trong nghĩa trang, cạnh xe máy cháy trơ khung

Chiều 8/9, một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận người dân đã phát hiện một thi thể đang phân hủy tại nghĩa trang trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người dân đến thăm viếng nghĩa trang, phát hiện một thi thể đang bị phân hủy, cạnh chiếc xe máy bị đốt cháy trơ khung. Cả thi thể và xe máy đều nằm gần một bụi cây rậm rạp ven nghĩa trang.

Sau công tác khám nghiệm, thi thể được mai táng theo quy định (Ảnh: Cường Mai).

“Bước đầu xác định thi thể đang phân hủy là nam giới. Thông tin về nhân thân, lai lịch của nạn nhân đang được cơ quan công an làm rõ", lãnh đạo UBND xã Quảng Phú thông tin.

Theo một số người dân tại hiện trường, nạn nhân có thể đã tử vong được hơn 2 tuần.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Phú phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc.