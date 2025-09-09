Thắp hương xong rời đi, người phụ nữ làm cháy 4 căn nhà

Ngày 9/9, UBND xã Hòa Lạc (tỉnh An Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 18h20 ngày 8/9 tại nhà ông Phạm Quý Tính (45 tuổi, ngụ ấp Hòa Phát). Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn nhà lân cận.

Hiện trường vụ cháy xảy ra chiều tối 8/9 (Ảnh: Hoàng Anh).

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Lạc đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm ven sông nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà liền kề và một căn khác bị cháy xém.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy là do bà Phạm Thị Kim Ngọt (47 tuổi, chị gái ông Tính) sau khi thắp hương cho mẹ tại nhà ông Tính đã rời đi. Tàn hương gây cháy nhưng thời điểm đó trong nhà không có người trông coi nên không ai phát hiện kịp thời.