Cầu Vĩnh Tuy có khả năng chịu lực như thế nào sau vụ cháy bãi xe?

Mới đây Bộ Xây dựng đã phối hợp UBND TP Hà Nội và các đơn vị chuyên môn tổ chức họp đánh giá sơ bộ về khả năng chịu lực nhánh Ram CV1C cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi trông giữ xe ngày 30/8.

Tại cuộc họp PGS.TS Ngô Văn Minh (chuyên gia tư vấn) cho biết, vụ cháy bãi trông giữ xe ngày 30/8 đã ảnh hưởng tới vị trí đáy và sườn dầm của công trình.

Vị trí xảy ra hỏa hoạn dưới gầm cầu nhánh Ram CV1C, 2 nhịp cuối (N1, N2) nối vào vị trí mố và trụ T2. Tổng thời gian ảnh hưởng của vụ cháy khoảng 45 phút, diện tích khoảng 300m2.

Qua khảo sát, kiểm định vị trí mố M1 không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy và gối cầu mố M1 ở trạng thái bình thường, không bị ảnh hưởng.

Theo PGS.TS Ngô Văn Minh sau vụ cháy, bê tông đã bị suy giảm ở mức độ nhất định. Cốt thép dọc chưa ảnh hưởng nhiều nhưng cốt thép đai đã bị ảnh hưởng do chịu nhiệt.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện nhánh Ram CV1C cầu Vĩnh Tuy vẫn khai thác được tải trọng theo thiết kế là HL93.

Song để đảm bảo khai thác an toàn lâu dài, nhịp và trụ cầu cần sửa chữa, khắc phục hư hỏng và trong thời gian chờ khắc phục nên tiếp tục hạn chế trọng tải xe qua cầu như hiện nay.

Tại cuộc họp đại diện một số đơn vị của Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất, đánh giá cao kết quả kiểm định ban đầu của các chuyên gia nhưng kết quả này cần bổ sung các số liệu đánh giá đầu vào để lấy căn cứ so sánh.

Ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết sau khi xảy ra vụ cháy đơn vị đã thực hiện kiểm tra, phân luồng giao thông, hạn chế trọng tải qua nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hướng đi đê Nguyễn Khoái.

Bên cạnh đó Sở Xây dựng triển khai công tác kiểm định cầu theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng cũng như Chính phủ.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định tới đây, sau khi thống nhất kết quả kiểm định đơn vị sẽ tập trung sửa chữa sớm nhất, nhanh nhất, đảm bảo an toàn kết cấu công trình và người tham gia giao thông.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đánh giá cao việc Sở Xây dựng Hà Nội triển khai nhanh công tác kiểm tra, kiểm định công trình; kết quả kiểm định tương đối đầy đủ.

Ông Lê Anh Tuấn đề nghị các đơn vị của Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội rà soát, đóng góp hoàn thiện báo cáo đánh giá đầy đủ, tập trung xem xét yếu tố tải trọng cầu Vĩnh Tuy.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá việc hướng tới giao thông xanh, văn minh đô thị là rất cần thiết nhưng thực tế Hà Nội rất thiếu không gian bố trí trạm sạc để chuyển đổi xe điện.

Ông cho rằng một thành phố văn minh là phải có nhiều bãi đỗ xe ngầm. Do đó Sở Xây dựng Hà Nội cần nghiên cứu, kiến nghị thành phố có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu bãi đỗ xe như hiện nay.

Đồng thời Sở cũng cần kiến nghị, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng văn hóa văn minh đô thị.