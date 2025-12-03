Đồng Nai bứt phá, GRDP năm 2025 ước tăng 9,63%

Ngày 3/12, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) có văn bản thông báo số liệu GRDP sơ bộ quý III, 9 tháng và ước tính quý IV, cả năm 2025 của tỉnh Đồng Nai. Theo đó, tăng trưởng GRDP tỉnh Đồng Nai ước quý IV tăng 10,73%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ và xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố. Ước tính cả năm Đồng Nai tăng 9,63%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành cả nước.

Mức tăng trên đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng Nai đang nỗ lực đạt mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm nay.

Sân bay Long Thành chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong năm 2025, Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, góp phần thu hút thêm các dự án công nghiệp mới và củng cố nền tảng tăng trưởng của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 15,02% so cùng kỳ năm trước, phản ánh vai trò đầu tàu của ngành công nghiệp, trong đó riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,32%, mức tăng ấn tượng, cao nhất trong các ngành công nghiệp.

Khu vực công nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai, phù hợp định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tỷ trọng chiếm tới khoảng 50% GRDP của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh đã đấu giá thành công nhiều khu đất; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch về đích đúng tiến độ. Các dự án hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư xây dựng trở thành “đòn bẩy” để Đồng Nai vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khu vực công nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong tháng 12, Đồng Nai dự kiến khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Cụ thể, Đồng Nai dự kiến khởi công 3 khu công nghiệp Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn, có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Đặc biệt, sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12 và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026 tạo động lực lớn cho kinh tế Đồng Nai phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2026-2030.