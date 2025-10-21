Tạm dừng vận chuyển du khách trên biển trước bão Fengshen

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ra chỉ đạo khẩn cấp yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và tài sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cùng các xã, phường ven biển và chủ tàu phải rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí toàn bộ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển. Các đơn vị này có trách nhiệm hướng dẫn di chuyển tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Gia Lai đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển từ ngày 21/10 đến khi có thông báo mới của ngành chức năng (Ảnh: Dương Hưng).

Các địa phương được yêu cầu kiên quyết sơ tán người dân khỏi vùng trũng thấp, ven sông suối, và các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Những điểm từng xảy ra sạt lở như thôn Trà Cong (xã An Hòa) và núi Cấm (xã Cát Tiến) được đặc biệt chú ý.

Để đảm bảo an toàn giao thông, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; nghiêm cấm người, phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 22-25/10, khu vực phía Đông tỉnh dự kiến có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 250mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Ngư dân xã đảo Nhơn Châu đưa thuyền thúng lên bờ phòng tránh bão số 12 (Ảnh: Dương Hưng).

Ghi nhận tại các xã ven biển, người dân đã chủ động đưa tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn, đồng thời gia cố lồng bè thủy sản, ao hồ để bảo vệ các diện tích nuôi trồng, giảm thiểu thiệt hại.

Tại Nhơn Châu, xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, từ sáng sớm 21/10, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang và người dân đã đồng loạt ra quân ứng phó bão.

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, cho biết đã yêu cầu tạm dừng tàu chở người dân và du khách ra vào đảo. Lực lượng chức năng cũng đang rà soát các hộ dân nằm trong diện nguy hiểm cần di dời khi có bão và triều cường xâm thực.

Ngư dân xã Phù Mỹ Bắc đưa ghe, thuyền thúng lên bờ tránh bão (Ảnh: Lương Đình Tiên).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển về vị trí và hướng đi của bão, nghiêm cấm di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Một phó chỉ huy trưởng đã được phân công trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trên tuyến biên giới triển khai các biện pháp ứng phó. Cán bộ, chiến sĩ cũng được cử đi tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn tại các cảng Tam Quan, Đề Gi, Quy Nhơn.