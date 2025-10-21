Biên phòng bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú bão Fengshen

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 12 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sau đó bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên đất liền.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị phương án ứng phó, trong đó có việc kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú, tránh bão trước 15h ngày 21/10.

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú bão số 12 (Ảnh: Nguyễn Toàn).

Thực hiện chỉ đạo này, trong đêm 20 và rạng sáng 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt bắn pháo hiệu tại 4 cửa biển Sa Kỳ, Sa Cần, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn để kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh, trú bão an toàn.

Tính đến 7h ngày 21/10, đã có 6.100 tàu với hơn 34.300 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đến nơi trú bão an toàn. Hiện còn 309 tàu với 4.080 ngư dân hoạt động trên biển; trong đó có 7 tàu với 61 ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm. Những tàu này đã được hướng dẫn di chuyển đến vùng biển an toàn.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 12, những ngày tới tại Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có thể gây lũ ở mức báo động 2-3 trên các sông, khả năng vượt báo động 3 tại sông Trà Câu và sông Vệ.