Tạm dừng tàu, phà ra Phú Quốc và các đảo do thời tiết xấu

Ngày 20/11, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang (thuộc tỉnh An Giang) thông báo tạm ngưng hoạt động tất cả các chuyến tàu và phà từ bờ ra các đảo trên địa bàn và ngược lại do ảnh hưởng của thời tiết xấu và biển động. Việc tạm ngưng bắt đầu từ 6h ngày 20/11.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, ngày 20/11 vùng biển An Giang mây thay đổi đến nhiều mây, trời có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 4-5, giật cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Độ cao sóng từ 1,5-2,5m, biển động.

Do thời tiết xấu, các hãng tàu, phà trên địa bàn đã thông báo tạm ngưng chạy các chuyến ra các đảo Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn trong ngày 20/11 (Ảnh: Hoàng Duật).

Ngày 20/11, vùng biển An Giang có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 4-5, giật cấp 7-8. Độ cao sóng từ 1,5m đến 2,5m, biển động. Tầm nhìn xa giảm xuống 4-10km.

Cảnh báo 48-72 giờ tiếp theo (đến ngày 22/11), vùng biển tiếp tục có gió đông bắc cường độ cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6-7 trong mưa dông. Gió sẽ giảm dần sau ngày 22/11.

Do thời tiết xấu, các hãng tàu, phà hoạt động trên địa bàn đã thông báo tạm ngưng hoạt động các tuyến: Rạch Giá - Nam Du, Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên Phú Quốc, Hà Tiên-Tiên Hải, Rạch Giá - Lại Sơn và ngược lại trong sáng 20/11.