An Giang nỗ lực giảm nghèo bền vững: Phụ nữ làm chủ, cộng đồng cùng phát triển

Phụ nữ - động lực cho giảm nghèo và phát triển bền vững

Là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có đường biên giới dài giáp Campuchia, An Giang mang đặc thù vừa có vùng đồng bằng trù phú, vừa có khu vực miền núi và biên giới còn khó khăn. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh luôn coi “giảm nghèo về thông tin” là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Cùng với công cuộc giảm nghèo chung, phụ nữ An Giang ngày càng khẳng định vai trò, trách nhiệm và năng lực của mình trong phát triển kinh tế - xã hội. Họ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; trở thành lực lượng năng động, sáng tạo, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ.

Với tinh thần tương thân tương ái, mô hình “Hạt gạo nghĩa tình” ra đời tại xã U Minh Thượng giúp nhiều gia đình do phụ nữ làm chủ hộ giảm nghèo (Ảnh: Hội LHPN xã U Minh Thượng).

Một điển hình là bà Trần Thị Vỹ, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, dịch vụ nông nghiệp Kênh 10 (xã U Minh Thượng). Từ khi thành lập năm 2019, hợp tác xã do bà Vỹ điều hành đã trở thành “cứu tinh” cho nông sản địa phương. Bà không ngừng học hỏi, ứng dụng công nghệ, sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, huy động nguồn lực đầu tư máy móc hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh liên kết bao tiêu nông sản, bà Vỹ còn sáng tạo mô hình sản xuất sợi chuối và hàng thủ công mỹ nghệ từ sợi chuối, giúp tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân U Minh Thượng. Từ năm 2023, hợp tác xã đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà kính, mua sắm thiết bị sơ chế thân chuối. “Năm 2025, chúng tôi ký thêm hợp đồng gia công khoảng 4.000 sản phẩm thảm xuất khẩu sang Nhật Bản”, bà Vỹ chia sẻ.

Một tấm gương khác là bà Nguyễn Thị Quyến ở xã Thạnh Hưng, mạnh dạn chuyển 5.200m² đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 400 gốc chanh không hạt. Sau 18 tháng, vườn chanh cho trái quanh năm, năng suất 30-40kg/cây/năm, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. “Chanh không hạt dễ trồng, vốn thấp, hiệu quả cao - giúp chúng tôi thoát nghèo, vươn lên khá giả”, bà Quyến cho biết.

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) An Giang đã đóng vai trò nòng cốt trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo điều kiện để chị em phát huy tiềm năng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Theo thống kê, Hội LHPN các cấp đã phối hợp cùng các ngành, đơn vị hỗ trợ 358 phụ nữ khởi nghiệp, đồng thời tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho hơn 1.200 lượt phụ nữ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Không chỉ dừng ở tập huấn, Hội còn hỗ trợ, nâng chất hoạt động cho 13 hợp tác xã và 70 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; kết nối, giới thiệu vay vốn gần 12 tỷ đồng giúp chị em đầu tư sản xuất - kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động.

Đầu tư đồng bộ, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

Theo Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo Đề án 939) về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh An Giang, năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu 100% cán bộ chuyên trách Hội LHPN và các đoàn thể được cập nhật kiến thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; 90% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi sự kinh doanh, việc làm, thu nhập ổn định; Hỗ trợ trực tiếp 55 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; Tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ An Giang khởi nghiệp xanh”; Tư vấn, hỗ trợ khoảng 300 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý hoặc tham gia điều hành.

Sau hợp nhất, An Giang dành tổng kinh phí hơn 330 tỷ đồng cho Chương trình giảm nghèo năm 2025, trong đó hơn 262 tỷ đồng vốn sự nghiệp và 68 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Nguồn lực này được ưu tiên cho các dự án hạ tầng nông thôn, trường học, trạm y tế; hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, cung cấp giống cây trồng - vật nuôi và cho vay ưu đãi hộ nghèo.

Công tác giảm nghèo được tỉnh lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân tiếp cận mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Các dự án thành phần đều được triển khai đúng quy định, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Cùng với đó, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai mạnh mẽ. Đến nay, An Giang đã hoàn thành kế hoạch xóa 6.273 căn nhà tạm, dột nát, đạt 100% chỉ tiêu đề ra - góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Những nỗ lực trong giảm nghèo, đặc biệt là sự vươn lên của phụ nữ nông thôn, đang tạo nên diện mạo mới cho vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long. Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ đến hợp tác xã hiện đại, từ sự đồng hành của chính quyền đến tinh thần tự lực của người dân, tất cả đang góp phần xây dựng một An Giang năng động, sáng tạo, nhân văn và phát triển bền vững.

Hà Anh