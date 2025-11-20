Phó Thủ tướng: Giải phóng mặt bằng phải tạo được sự vui vẻ trong dân

Tối 19/11, tại đặc khu Phú Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh An Giang về tiến độ thực hiện các công trình phục vụ APEC 2027.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đến nay tiến độ triển khai các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 đạt được những kết quả tích cực, thể hiện sự nghiêm túc và khẩn trương của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Duật).

Tỉnh An Giang được giao triển khai 21 hạng mục dự án tại đặc khu Phú Quốc với tổng vốn đầu tư là 137.138 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch cần thiết, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai.

Về tiến độ thực hiện, tất cả 21 dự án đều đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công theo đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, nhóm 10 dự án đầu tư công đã hoàn tất phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu. Đặc biệt, có 7 dự án đã đạt và vượt tiến độ đề ra.

Dự án hồ nước Cửa Cạn, đã khởi công ngày 24/9 với lũy kế giải ngân đạt 79,07% và dự án đường tỉnh ĐT.975 cũng khởi công cùng ngày, đạt giá trị giải ngân 88,8% kế hoạch vốn 2025.

Đối với nhóm dự án PPP và đầu tư kinh doanh, toàn bộ 11/11 dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, dự kiến nhà ga hành khách T2 (mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc) sẽ hoàn thành vào ngày 30/3/2027.

Các dự án phục vụ APEC ở Phú Quốc đang được triển khai quyết liệt (Ảnh: Hoàng Duật).

Công tác giải quyết vướng mắc và hỗ trợ triển khai cũng được tỉnh An Giang chủ động thực hiện. Tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho 13 dự án cần thu hồi 1.101ha đất.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh An Giang trước những kết quả vừa đạt được, ông yêu cầu địa phương phải tăng cường trách nhiệm hơn nữa, để sớm đạt được mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận và vui vẻ trong nhân dân. Đây là điểm mấu chốt để các dự án có thể triển khai đúng tiến độ, tránh mọi sự chậm trễ không đáng có. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh An Giang cần áp dụng các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thỏa đáng, minh bạch, đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân.

Cùng với giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đặc biệt lưu ý đến khâu quản lý chất lượng và tiến độ thi công, đảm bảo các công trình phải đạt chuẩn cao nhất.

Tỉnh cần tăng cường đôn đốc thực hiện và giám sát chặt chẽ tại công trường để đảm bảo các công trình được triển khai theo đúng thiết kế, đạt chất lượng tốt nhất. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành toàn bộ các công trình hạ tầng trọng điểm và các hạng mục giao thông, kịp thời gian phục vụ sự kiện APEC 2027, góp phần vào thành công chung của hội nghị.