Sở nội vụ An Giang sử dụng AI trong công tác quản lý hành chính

Chiều 5/11, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức buổi tập huấn chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý hành chính Nhà nước.

Buổi tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng cường chương trình phổ cập kỹ năng số, hưởng ứng tích cực phong trào Bình dân học vụ số.

Nội dung trọng tâm của buổi tập huấn là giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trợ lý AI tri thức thông minh phần mềm iKNOW. Đây là một nền tảng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý và khai thác tài liệu một cách an toàn và hiệu quả.

Tham dự buổi tập huấn có Giám đốc Sở nội vụ, các Phó giám đốc cùng lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở (Ảnh: Quang Tấn).

Cụ thể, thay vì phải tìm kiếm và tổng hợp tài liệu một cách thủ công tốn thời gian, phần mền này cho phép người dùng tương tác hỏi - đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp tra cứu nhanh dữ liệu văn bản, quy trình, hướng dẫn một cách chính xác, ngay cả khi không nhớ từ khóa cụ thể.

Việc triển khai phần mềm này giúp giảm đến 80% thời gian tìm kiếm thông tin và hạn chế tối đa sai sót trong thực thi công vụ nhờ khả năng tìm kiếm tài liệu theo phạm vi với dẫn chứng rõ ràng để rà soát và kiểm tra.

Việc triển khai dùng phần mềm AI trong công tác quản lý hành chính giúp đơn vị giảm đến 80% thời gian tìm kiếm thông tin (Ảnh: Quang Tấn).

Buổi tập huấn này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Sở Nội vụ An Giang trong chiến lược chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức trong kỷ nguyên số.