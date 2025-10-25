Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, vượt đèn đỏ, lạng lách trên đường

Sáng 25/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt lái xe Đ.V.T. (SN 1990, trú tại xã Phú Thái, TP Hải Phòng) do có hành vi điều khiển xe đầu kéo khi trong cơ thể có chất ma túy, lạng lách, đánh võng trên đường.

Theo Cục CSGT, tổng số tiền phạt với tài xế T. lên tới 59,9 triệu đồng, nam tài xế cũng bị tước GPLX 23 tháng.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Trước đó ngày 16/9, trên mạng xã hội đăng tải clip xe đầu kéo biển số 15C-015.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R-056.xx chạy trên đường có dấu hiệu lạng lách, vượt ẩu và vượt đèn đỏ tại km46+100 đến km46+600 quốc lộ 39, xã Long Hưng và vượt đèn đỏ tại đường tỉnh 468, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra, xác định phương tiện trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH kinh doanh vận tải H.P. (ở phường An Dương, TP Hải Phòng), đồng thời xác định lái xe điều khiển phương tiện là nam tài xế nêu trên.

Tới ngày 19/9, Tổ công tác Trạm CSGT Cầu Nghìn, tỉnh Hưng Yên phát hiện xe đầu kéo có đặc điểm như phản ánh trên mạng xã hội đang lưu thông trên địa bàn xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên nên đã dừng xe kiểm tra.

Tại đây, lái xe T. đã thừa nhận bản thân là người điều khiển ô tô đầu kéo vào chiều 16/9 và vi phạm giao thông. Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Long Hưng và Trạm Y tế xã Long Hưng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với lái xe. Kết quả, anh T. không có nồng độ cồn nhưng dương tính với ma túy.

CSGT sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế T. gồm các lỗi: Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe; Vượt xe trong trường hợp không được vượt; Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy.