Tài xế xe tải ở Lâm Đồng bắt gặp loài động vật quý hiếm bò ra đường

Ngày 14/4, Hạt Kiểm lâm Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng, đã thực hiện thủ tục tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm do người dân giao nộp.

Đồng thời, đơn vị này phối hợp cùng các đơn vị liên quan chăm sóc, theo dõi sức khỏe cá thể động vật để chuẩn bị thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Anh Nguyễn Văn Long bàn giao cá thể tê tê Java cho cơ quan chức năng (Ảnh: Vũ Quang).

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 13/4, anh Nguyễn Văn Long (SN 1988, trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô tải lưu thông từ xã Quảng Trực về Cư Jút. Khi xe di chuyển đến thôn 5 (xã Cư Jút), anh Long phát hiện cá thể tê tê bò ra giữa đường nên đã bắt giữ, bảo vệ và giao nộp cơ quan chức năng.

Được biết, cá thể tê tê Java là loài động vật hoang dã nguy cấp, được xếp vào nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam và danh mục ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán loài này đều bị nghiêm cấm hoặc có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.