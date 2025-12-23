Phát hiện cá thể tê tê quý hiếm bò ra đường ở Lâm Đồng

Ngày 23/12, lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương phối hợp cùng Vườn Quốc gia Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) hoàn tất hồ sơ, thủ tục, thả cá thể tê tê nặng 6kg về với môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể tê tê người dân giao nộp (Ảnh: Tú Linh).

Theo lãnh đạo phường Bắc Gia Nghĩa, đêm 22/12, nhóm 4 thanh niên ở địa phương di chuyển đến khu phố 5 Đắk Ha (phường Bắc Gia Nghĩa), bất ngờ phát hiện cá thể tê tê bò qua đường.

Lúc này, để bảo vệ con vật, nhóm thanh niên đã bắt và bàn giao cho Công an phường Bắc Gia Nghĩa theo quy định.

Lực lượng chức năng cho biết, cá thể tê tê được người dân giao nộp có trọng lượng 6kg, dài 75cm, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (nhóm IB).