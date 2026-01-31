Số lượng động vật hoang dã được giao nộp tăng mạnh cuối năm

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, lượng động vật hoang dã được người dân bàn giao liên tục tăng. Đáng chú ý, riêng loài khỉ, trung tâm đã tiếp nhận hơn 30 cá thể chỉ trong 2 tháng.

Theo ông Tuấn, đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã. Tuy nhiên, thực trạng này cũng đặt ra thách thức lớn cho công tác cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn, đặc biệt khi cơ sở vật chất còn hạn chế.

Một cá thể vượn đen má trắng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát (Ảnh: Quang Dũng).

Thống kê từ Vườn quốc gia Pù Mát cho thấy, giai đoạn 2020-2025, đơn vị đã tiếp nhận 2.420 cá thể động vật các loại. Phần lớn là do người dân phát hiện, từng nuôi giữ trái phép hoặc vô tình bắt gặp, sau đó chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trong số đó, 601 cá thể động vật bản địa đã được tiếp nhận, với 409 cá thể được cứu hộ thành công, tái thả về tự nhiên. Các loài được giao nộp chủ yếu thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm như tê tê Java, cu li nhỏ, rùa đầu to, rùa hộp trán vàng miền Bắc, rắn hổ mang chúa, vượn đen má trắng, khỉ...

Đáng chú ý, số lượng động vật hoang dã được giao nộp tăng mạnh vào các tháng cuối năm. Riêng năm 2025, Trung tâm cứu hộ đã tiếp nhận 125 cá thể thuộc 30 loài.

Không chỉ các loài có phân bố tự nhiên tại Vườn quốc gia Pù Mát, lực lượng chức năng còn tiếp nhận nhiều loài không thuộc hệ sinh thái khu vực như khướu Ngọc Linh, rồng Nam Mỹ, khỉ đuôi dài... do người dân chủ động giao nộp.

Đại diện Vườn quốc gia Pù Mát khẳng định, kết quả này là nhờ quá trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã được triển khai kiên trì trong nhiều năm.

Giai đoạn 2020–2025, Vườn quốc gia Pù Mát đã tiếp nhận 2.420 cá thể động vật các loại (Ảnh: Quang Dũng).

“Trước đây, khi phát hiện động vật hoang dã, không ít người dân tìm cách nuôi giữ hoặc buôn bán. Hiện nay, nhiều hộ đã chủ động liên hệ với chính quyền hoặc trực tiếp đưa động vật đến Vườn quốc gia để cứu hộ, tái thả”, ông Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận số lượng lớn động vật trong thời gian ngắn đang tạo áp lực đáng kể cho công tác cứu hộ. Nhiều cá thể được bàn giao trong tình trạng bị thương, suy kiệt, mất khả năng tự kiếm ăn hoặc lẩn tránh kẻ thù, khiến quá trình chăm sóc, phục hồi kéo dài và tốn kém.

Vườn quốc gia Pù Mát cho biết, các cá thể đủ điều kiện sẽ được đề xuất tái thả về môi trường tự nhiên. Những trường hợp chưa đảm bảo khả năng sinh tồn sẽ tiếp tục được nuôi cứu hộ lâu dài hoặc chuyển giao cho các cơ sở bảo tồn phù hợp. Các cá thể chết trong quá trình cứu hộ được xử lý theo đúng quy định, phục vụ nghiên cứu, học tập hoặc tiêu hủy.