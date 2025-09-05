Xe đầu kéo đâm liên hoàn 6 ô tô con trên đường Hà Nội

Khoảng 17h30 ngày 5/9, ô tô đầu kéo biển kiểm soát rơ-moóc 29R-053.xx (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh (đoạn đối diện Big C Long Biên, Hà Nội). Lúc này, phương tiện đã đâm, va vào hàng loạt ô tô đi cùng chiều.

Chiếc xe đầu kéo đâm, va trúng 6 ô tô khác trên đường (Ảnh: Tùng Hoàng).

"Có khoảng 6 ô tô con bị chiếc xe đầu kéo đâm, va trúng. Rất may sự việc không gây thương vong về người", đại diện Đội CSGT đường bộ số 5, thông tin với phóng viên Dân trí.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Lực lượng CSGT đang phối hợp với công an phường sở tại và phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội để thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân vụ tai nạn cũng đang được làm rõ.