CSGT khuyến cáo người dân khi lái xe trong thời tiết sương mù, mưa phùn

Sáng 2/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời tiết miền Bắc đang chuyển dần từ mùa thu sang mùa đông, ngoài trời xuất hiện mưa phùn và sương mù.

Đặc biệt, một số tuyến đường đèo ở Phú Thọ như: đèo Thung Khe (hay còn gọi là đèo Đá Trắng, từ km124 đến km131+100 quốc lộ 6); đèo Khế (km137-km146 quốc lộ 32); đèo Cón (km0-km10 quốc lộ 32B); đường đèo Tam Đảo (km13-km24 quốc lộ 2B), thường xuất hiện sương mù dày đặc vào ban đêm và buổi sáng khiến tầm nhìn của lái xe bị hạn chế, mặt đường trơn trượt.

CSGT bố trí các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường đèo thường xuất hiện sương mù để tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài ra, do đặc điểm địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua... theo cảnh sát đây là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện di chuyển trong thời tiết sương mù, mưa phùn, đường trơn trượt, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với ngành giao thông vận tải tiến hành lắp đặt thêm nhiều biển báo hiệu giao thông, để khuyến cáo các tài xế.

Ngoài ra, CSGT Phú Thọ còn tổ chức in tờ rơi tuyên truyền để phát cho các lái xe chưa quen với thời tiết sương mù, hạn chế tầm nhìn trên các cung đường đèo. Đặc biệt, cảnh sát đã bố trí các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường đèo thường xuất hiện sương mù để tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe.

Cục CSGT cho biết, khi các tài xế tham gia giao thông tại các cung đường đèo, dốc, trời có sương mù hoặc mưa phùn, hạn chế tầm nhìn thì cần lưu ý những điểm sau:

Lái xe cần kiểm tra các phương tiện thật kỹ lưỡng trước khi khởi hành. Cụ thể các bộ phận như phanh xe, lốp xe, cần gạt nước, đèn chiếu sáng phải hoạt động tốt.

Các tài xế cần chú ý quan sát, lái xe với vận tốc phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp, nên bật đèn pha ở chế độ chiếu gần, bật đèn sương mù (nếu có), khởi động cần gạt nước và bật sưởi kính lái để lưu thông an toàn.

Ngoài ra, các tài xế nên đi số thấp khi đổ đèo, chú ý khi vượt xe khác, quan sát các biển báo, vạch tim đường, hệ thống phản quang, luôn bám theo vạch kẻ đường để xác định vị trí và hướng đi.