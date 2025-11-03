Tài xế xe khách bị phạt 10 triệu đồng vì liên tục chuyển làn trên cao tốc

Sáng 3/11, Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) lập biên bản xử phạt anh N.X.H. (SN 1974, trú tại TP Hà Nội) do có hành vi đi không đúng làn đường quy định và chuyển làn đường không đúng quy định, khi điều khiển ô tô khách trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hình ảnh chiếc xe khách chuyển làn sai quy định (Ảnh: Cắt từ clip).

Với 2 vi phạm nêu trên, anh H. sẽ bị cảnh sát xử phạt 10 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, sáng 2/11, anh H. điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 29H-981.xx di chuyển không đúng làn, liên tục chuyển làn sai quy định trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 2 đã xác minh, mời người điều khiển phương tiện đến trụ sở CSGT để làm việc.

Tại cơ quan công an, anh N.X.H. thừa nhận là người điều khiển phương tiện và đã thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.

Anh H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm quy định về làn đường, khoảng cách và tín hiệu chuyển hướng khi lưu thông trên đường cao tốc.

Các hành vi chuyển làn tùy tiện, không có tín hiệu báo trước hoặc đi sai làn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.