Tài xế ô tô bị tước giấy phép lái xe vì đi ngược chiều cao tốc

Chiều 22/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Đội 2 C08 vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.D.T. (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Ninh) do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Hình ảnh chiếc ô tô do tài xế T. điều khiển đi ngược chiều trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 0h42 cùng ngày, tại km130 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (hướng Hải Phòng đi Móng Cái), anh T. đã điều khiển ô tô biển kiểm soát 14C-376.xx đi ngược chiều trên đường cao tốc. Đội 2 sau đó đã tiến hành xác minh, lập biên bản với tài xế vi phạm.

Cục CSGT cho biết hành vi đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông thảm khốc.

Cục CSGT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không đi ngược chiều trên đường cao tốc.