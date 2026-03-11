Tài xế vượt xe không có tín hiệu báo trước bị dân phản ánh đến Cục CSGT

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp xử lý một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thông qua tin báo của quần chúng nhân dân.

Trước đó, Cục CSGT đã tiếp nhận hình ảnh và video phản ánh vi phạm qua Zalo về ô tô vi phạm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 xác minh vụ việc.

Đến ngày 10/3, lực lượng chức năng đã làm việc với anh T.X.X. (37 tuổi), người trực tiếp điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 27A-073.XX.

Anh T.X.X. thừa nhận vào khoảng 15h25 ngày 8/3, khi di chuyển đến km78 trên tuyến quốc lộ 4H (xã Mường Chà, Điện Biên) đã có hành vi vượt xe không có tín hiệu báo trước khi vượt.

Anh X. thời điểm điều khiển xe vi phạm (Ảnh: Cắt từ clip Cục CSGT).

Căn cứ vào video, hình ảnh ghi nhận và lời khai của người vi phạm, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.X.X..

Cụ thể, phạt tiền tài xế 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ giấy tờ theo quy định.

Trước đó, ngày 8/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên đã xác minh, xử lý vi phạm đối với ông C.V.B. (47 tuổi), người điều khiển xe khách biển kiểm soát 27H-005.xx về hành vi điều khiển ô tô vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Ông B. khai, khoảng 16h30 ngày 6/3, khi điều khiển xe khách chạy tuyến Mường Nhé (Điện Biên) - Bắc Giang (Bắc Ninh), đến km117+300 quốc lộ 12, đoạn đường cong, tầm nhìn hạn chế, đã thực hiện hành vi vượt xe tải không đúng quy định.

Căn cứ hình ảnh video phản ánh và lời khai của lái xe, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông C.V.B., xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.