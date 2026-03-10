Tài xế taxi say rượu gây tai nạn, không chịu ký biên bản xử phạt

Chiều 10/3, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với tài xế C.H.P. (SN 1982, quê Quảng Trị), do có hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô.

Đáng chú ý, khi bị CSGT lập biên bản, anh P. đã không ký. Theo quy định, nam tài xế này sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng.

Theo Cục CSGT, khoảng 20h55 ngày 9/3 tại nút giao Phúc La - Đa Sỹ (TP Hà Nội), taxi biển số 29H-946.xx do anh C.H.P. điều khiển va chạm với ô tô con khác mang biển số 30H-304.xx.

Hình ảnh tài xế P. say rượu nhưng vẫn điều khiển ô tô và gây tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ tai nạn khiến 2 phương tiện hư hỏng.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm nguyên nhân vụ việc do tài xế taxi C.H.P. điều khiển ô tô nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn 0,849mg/lít khí thở (gấp đôi mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn là 0,4mg/lít khí thở).

"Sau khi xảy ra va chạm, tài xế P. còn định bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng CSGT ngăn chặn và xử lý", vị đại diện Cục CSGT thông tin.