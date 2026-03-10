Đeo tai nghe mở nhạc to, tài xế không nghe rõ khi CSGT tuýt còi

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 10/3, Tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý các trường hợp người điều khiển xe máy đeo tai nghe, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường. Địa điểm xử lý vi phạm tại khu vực Ngã Tư Sở.

Lúc 9h, cán bộ tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29N-12.xx, có hành vi vừa đeo tai nghe vừa điều khiển phương tiện nên đã dừng xe để xử lý.

Vừa đeo tai nghe vừa lái xe, loạt tài xế ở Hà Nội bị CSGT xử phạt (Video: Trần Thanh).

Tại chốt CSGT, người vi phạm là N.S.M. (SN 2005, trú tại Hà Nội) cho biết do thói quen hay đeo tai nghe để nghe nhạc nên hôm nay đã đeo tai nghe một bên khi đang tham gia giao thông.

"Em cũng không nghĩ việc đeo tai nghe thế này là vi phạm giao thông. Hôm nay tai nghe của em hết pin nhưng vì thói quen nên em vẫn đeo một bên tai. Em xin chấp nhận việc nộp phạt", M. nói và bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 900.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện lái xe ôm công nghệ N.T.T. (SN 1998, quê Phú Thọ) có hành vi đeo tai nghe khi lái xe máy trên đường Ngã Tư Sở hướng đường Láng.

"Tôi rất bất ngờ khi bị CSGT xử phạt với lỗi này. Tôi cứ tưởng đeo tai nghe thì không ảnh hưởng gì. Tôi mong các đồng chí bỏ qua cho lần này", nam tài xế phân trần nhưng vẫn bị tổ CSGT lập biên bản xử phạt.

Lúc 9h45, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế V.T.P. (SN 2003) đeo tai nghe khi lái xe máy. Đáng nói, khi bị CSGT nhắc nhở yêu cầu xuống xe để làm việc, nam thanh niên này còn không nghe rõ vì đang nghe nhạc với âm lượng lớn.

Tại chốt CSGT, nam tài xế cho biết do đang vội đi học nên không để ý tới việc đeo tai nghe và vi phạm giao thông.

"Em hay đeo tai nghe để nghe nhạc và nghe điện thoại cho tiện. Bởi khi lái xe mà dùng điện thoại cũng khá nguy hiểm", nam tài xế phân trần với CSGT.

Cũng trong sáng nay, tổ công tác cũng xử lý các trường hợp người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông trên đường.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Dương Thanh Tuấn, tổ trưởng tổ công tác cho biết, Nghị định 168/2024 quy định, người điều khiển xe máy, mô tô, xe đạp tuyệt đối không được đeo tai nghe hoặc sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi đang lái xe. Mức phạt cho hành vi này là 800.000-1.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức phạt có thể lên tới 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

"Nhiều người vẫn nghĩ việc đeo tai nghe, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện là bình thường, tuy nhiên việc này dễ gây ra các vụ tai nạn khi tài xế không để ý, quan sát đường di chuyển. Khi họ tập trung vào điện thoại, sẽ không kịp xử lý các tình huống trên đường. Ngoài ra, khi đeo tai nghe mở nhạc, người lái xe sẽ không nghe được các âm thanh như còi, tiếng báo hiệu bên ngoài, từ đó dễ dẫn tới các vụ va chạm giao thông", Trung tá Tuấn nói.