Tài xế vội rút khóa khi ô tô không giảm được tốc độ

Tối 20/10, một vụ cháy xe bán tải xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, khiến chiếc xe bị thiêu rụi.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h cùng ngày. Thời điểm đó, anh V.V.T. (47 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng) điều khiển ô tô bán tải mang biển kiểm soát 15K-477.xx di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Buôn Ma Thuột.

Xe bán tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo tài xế T., khi xe đang di chuyển, bất ngờ bị "vù ga" và không thể giảm tốc độ. Để đảm bảo an toàn, anh T. nhanh chóng rút chìa khóa để tắt máy và dừng xe. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau khi dừng, khoang máy của chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Mặc dù tài xế cùng những người đi đường đã nỗ lực dập lửa, nhưng ngọn lửa lan quá nhanh, bao trùm toàn bộ chiếc ô tô.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an phường Cư Bao nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy.

Vụ hỏa hoạn khiến chiếc ô tô bị thiêu rụi, trơ khung. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng.