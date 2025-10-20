Người đàn ông vừa đánh nam thanh niên vừa hỏi "mày biết tao là ai không?"

Ngày 20/10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang vào cuộc làm rõ vụ việc người đàn ông hành hung một nam thanh niên ngay trên đường phố.

Sáng cùng ngày, anh T.Q.T. (30 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy trên đường Y Moan, phường Buôn Ma Thuột, bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn đầu lại rồi chửi bới.

Người đàn ông đi xe máy lao vào tấn công nam thanh niên trên đường phố (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi cả 2 dừng xe lại, anh T. bị người đàn ông lao vào đánh gây chảy máu vùng miệng. Vừa đánh, người đàn ông vừa la to: "mày biết tao là ai không?". Toàn bộ sự việc được người dân đi đường quay lại.

Bị tấn công, anh T. phải vào bệnh viện điều trị trong tình trạng thương tích nhiều vùng trên cơ thể.

Theo Công an phường Buôn Ma Thuột, quá trình truy tìm xác định người đánh anh T. là ông L.P.H. (41 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột).

Khi công an làm việc, người thân của ông H. đã cung cấp nhiều giấy tờ liên quan đến việc người này từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk.