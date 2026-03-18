Tài xế và 2 phụ xe khách vừa lái xe trên cao tốc vừa đánh bạc

Chiều 18/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 3 Cục CSGT đang củng cố hồ sơ, hoàn thiện thủ tục và bàn giao vụ việc một tài xế và 2 phụ xe khách giường nằm có hành vi đánh bạc khi đang điều khiển ô tô, cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT, vào lúc 11h34 ngày 5/3, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, lái xe khách BKS 37H-148.xx cùng 2 phụ xe đã có hành vi đánh bài ăn tiền trong quá trình điều khiển phương tiện di chuyển từ Hà Nội đi Nghệ An. Hành vi vi phạm của tài xế và phụ xe đã bị người dân phản ánh tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Lái xe cùng 2 phụ xe có hành vi đánh bài ăn tiền khi đang lái xe trên đường cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Sau khi nắm được thông tin, Đội 3 đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Đến ngày 13/3, Đội 3 đã làm việc với chủ phương tiện nêu trên, cảnh sát cũng mời lái xe và hai phụ xe liên quan tới cơ quan công an để làm việc. Qua đó xác định danh tính 3 người này gồm: N.V.H. (SN 1992, quê Nghệ An) - lái xe khách; V.Đ.L. (SN 2003, quê Nghệ An) - phụ xe; T.V.H. (SN 2004, quê Nghệ An) - phụ xe.

Tại cơ quan công an, cả 3 người trên đã thừa nhận hành vi đánh bạc trên xe trong thời gian phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc.

Cục CSGT cho biết, hành vi đánh bạc trên phương tiện đang lưu thông không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông khác.