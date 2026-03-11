Lái xe tải đi vào làn ngược chiều cao tốc, suýt gây tai nạn

Chiều 11/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.M.H. (SN 1980, quê Đắk Lắk), do có hành vi đi vào làn đường ngược chiều trên cao tốc.

Với vi phạm trên, anh H. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh xe đầu kéo vượt ẩu, suýt gây tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 7h24 cùng ngày, tại km134+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), lái xe N.M.H. điều khiển ô tô đầu kéo BKS 50E-152.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 50RM-089.xx rồi đi vào làn đường ngược chiều.

Cảnh sát cho hay, do phía trước có xe tải di chuyển chậm, lái xe H. đã điều khiển phương tiện sang làn đường ngược chiều để vượt xe cùng chiều. Đúng lúc đó, có một ô tô đi theo chiều ngược lại đi tới. Cục CSGT đánh giá hành vi của tài xế H. tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc có tốc độ lưu thông cao.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Đội 1 đã vào cuộc xác minh, làm việc với lái xe đầu kéo.

Tại cơ quan công an, lái xe H. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cục CSGT khuyến cáo, trên các tuyến cao tốc, mọi hành vi đi ngược chiều, vượt ẩu, chuyển làn không đúng quy định đều có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ quy định về làn đường, tốc độ và khoảng cách an toàn.